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Kardeş okul öğrencileri ile birlikte tiyatro izlediler

Düzce Şükran Öney Anaokulu İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası kapsamında seçim yaptı.

Seçimlere göre okulda tiyatro etkinliği düzenlenirken, etkinliğe kardeş okulları Yığılca Anaokulu'nu da davet ettiler.


İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası kapsamında Şükran Öney Anaokulu'nda seçim yapıldı. Seçim sonuçlarına öğrenciler okulda tiyatro etkinliğinin düzenlenmesine karar verildi. Öğrencilerin oylarıyla belirlenen Arkadaşım iyi ki varsın isimli tiyatro oyunu için kardeş okul Yığılca Anaokulu'da davet edildi. Okulun içerisinde Arkadaşım İyi ki varsın isimli tiyatro oyunu kardeş okulun öğrencileri ile birlikte izlendi. Tiyatro gösteriminin ardından Şükran Öney Anaokulu tarafından belirlenen ‘Paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil' temalı kardeş okul öğrencileri için hazırlanan hediye sandığını Yığılca Anaokulu'na teslim ettiler. Anaokulunun oyun salonunda keyifli vakit geçiren minik öğrenciler, etkinlik sonunda hatıra fotoğrafı çektirerek okuldan ayrılırken, Şükran Öney Anaokulunun öğrencileri, uzun bir yol yapıp Düzce'ye gelen minik öğrencilere teşekkür etti.

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