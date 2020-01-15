Kardeş okullar bir sürü etkinlik yaptı

Öğrenciler arasında işbirliği ve kaynaşmaya destek oldu.

Okullar arasında işbirliği ve desteği artırarak eğitim öğretim sürecine katkı sağlamak amacıyla Düzce'de uygulanmakta olan "Kardeş Okul" Projesi kapsamında okullar, sene başında yaptıkları planlama doğrultusunda Aralık ayını dolu dolu geçirdiler.

Okullar arası tanışma, kaynaşma, ortak sosyal etkinlikler, sportif faaliyetler, değerler eğitimi, veli kaynaşması, doğa projeleri, gıda atölye çalışmaları, önemli gün ve hafta çalışmaları kardeş okullar tarafından yapıldı.

Okullarımız arasında yapılan etkinlikler, öğrencilerin sosyal yönden gelişmelerine, kardeş kurum kültürünün oluşmasına büyük katkı sağladı.

Aralık ayında bir sürü etkinlik yapıldı

Şükran Öney Anaokulunda İnsan Hakları ve Demokrasi haftası kapsamında seçim sonuçlarına göre öğrencilerin oylarıyla belirlenen bir tiyatro etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinliğe kardeş okul projesi kapsamında Yığılca Anaokulu öğrencileri davet edildi. "Arkadaşım İyiki Varsın" isimli tiyatro oyununu iki kardeş okul öğrencileri birlikte heyecanla izlediler. Ardından "Paylaştığın Senindir, Biriktirdiğin Değil" teması ile kardeş okul öğrencileri için hazırladıkları hediye sandığını teslim ettiler. Oyun salonunda da keyifli vakit geçiren minikler, etkinlik sonrasında hatıra fotoğrafı çekilerek okuldan ayrıldılar.

Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu öğrencileri, okuduğu ve yeni aldıkları kitaplara iyi dileklerini bildiren notlar yazarak, kardeş okul Rıza Malatyalı İlkokulu öğrencilerine hediye ettiler.

Yunus Emre İlkokulu öğrencileri, kardeş okul Şehit Ercan Eker İlkokulu öğrencileri ile birlikte 1992 yılında Hakkari ilinde Şehit edilen ve daha sonra kardeş okula adı verilen Şehit Ercan Eker'i kabri başında ziyaret ederek, dua ettiler.

Kaynaşlı'da eğitim gören okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine, Kaynaşlı Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda 4 grup halinde bin 132 öğrencinin katılımıyla "Tiyatroda Buluşalım" etkinliği düzenlendi.

Çilimli Anaokulu öğrencilerine yerli malı kullanımının önemi anlatılarak, okulda yapılan etkinlik için velilerin gönderdiği yiyecek, içecek ve meyveler açık büfe olarak sunuldu. Öğrenciler, kardeş okulları olan Çilimli Şerefiye İlkokulu ve Çilimli Şerefiye Ortaokulu'ndan gelen arkadaşlarıyla birlikte etkinliği gerçekleştirdiler. "Yerli Malı Yurdun Malı Herkes Onu Kullanmalı" sloganı ile yerli malının önemini kavradılar.

Sportif faaliyetler kapsamında, çocukların birbirleriyle kaynaşmasını sağlamak, milli ve manevi duyguları pekiştirmek amacıyla; Çakırlar İlkokulu-Ortaokulu ile kardeş okul Perihan Tulan İlkokulu-Ortaokulu öğrencileri arasında futbol müsabakası düzenlendi.

Düzce Üniversitesi Anaokulu ve Başkent Üniversitesi Avni Akyol Ümit Vakfı Anaokulu öğrencileri, velilerin ve öğretmenlerin de desteği ile ahşap-köpük malzemeler, plastik kapaklı kutular gibi atık malzemelerden yaptıkları hayvan barınaklarını boyadılar, süslediler ve iki okul çevresinde ihtiyaç bulunan bölgelere yerleştirdiler. Bu etkinlik ile hem öğrencilerimizde hem de iki okul çevre sakinlerinde farkındalık oluşturuldu ve hayvan dostları soğuk kış günlerinde yuvasız kalmadı.

Arsal Anadolu Lisesi öğrencileri Kardeş Okul Yığılca Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret ederek "Kitap Kumbaram" adlı kitap toplama kampanyası hakkında öğrencilere bilgi verdiler. Okulun bölümlerini gezerek, bilgi aldılar. Arsal Anadolu Lisesi öğrencileri Yığılca Çok Programlı Anadolu Lisesinin okul kütüphanesinin yenilenmesi ve zenginleştirilmesine destek olma sözü verdiler. Arsal Anadolu Lisesi'nin kardeş okul Yığılca ÇPAL için TYT denemesi temin etmesine ayrıca Yığılca Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin ilçe genelinde yapacağı 18 Mart Şehitler Haftası Programına Arsal Anadolu Lisesi'nin katkı ve katılım sağlamasına karar verdiler.

Kardeş Okul projesi kapsamında 23 Nisan İlkokulunda düzlenen tiyatro gösterisi ve Yerli Malı Haftası etkinliği Kaynaşlı Darıyeri Hasanbey İlkokulu öğrencileri ile birlikte gerçekleştirildi.