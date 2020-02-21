Kardeşine bir kitapta senden olsun

Zülkif Dağlı'nın talimatıyla “Bilen unutur, kitap unutmaz. Kardeşine bir kitap hediyen olsun, o da seni unutmasın” sloganı ile kitap toplama kampanyası başladı.

Vali Dr. Zülkif Dağlı'nın talimatlarıyla hayat boyu öğrenme faaliyetleri kapsamında Sağlık ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle kitap okuma ve hediyeleşme seferberliği “Bilen unutur, kitap unutmaz. Kardeşine bir kitap hediyen olsun, o da seni unutmasın” sloganıyla başlatıldı. Kampanya ile toplanacak kitaplar, Yığılca ilçesinde bulunan köy okullarına bağışlanacak.

Bu seferberliğe katkıda bulunmak isteyenler kitapları kendilerine en yakın resmi kurum ve kuruluşlarda bulunan kitap toplama kutularına bırakarak kampanyaya katkıda bulunabilecekler.