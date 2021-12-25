Kardüz'de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olmaya devam eden kar sebebi ile ilin en yüksek noktası olan Kardüz Yaylası'nda kar kalınlığı 1 metreye kadar ulaştı.

Düzce'de geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yüksek kesimlerde yağışını sürdürmeye devam ediyor. Özellikle şehrin en yüksek kesimi olan Kardüz Yaylası'nda kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, yaylanın bazı bölgelerinde evler karların altında kaldı. Doğa Fotoğrafçısı Ahmet Bozdemir'de Kardüz Yaylası'na giderek bu anları ölümsüzleştirdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı görseller ile Kardüz Yaylası'nda ki son durumu aktaran Bozdemir, “Şu anda Düzce'nin en yüksek noktasındayım. Ulaşım olarak 4x4 aracım ile geldim. Yolların bazı bölgelerinde gizli buzlanma var. Buraya gelmek isteyenlerin araçlarında sorun olmaması gerekiyor. Burada 1 metreye yakın kar var. Bazı evler kara gömülmüş durumda. Ama muhteşem bir güzelliği var” ifadelerini kullandı.