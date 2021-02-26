Kariyer planlamada çevre, zaman ve arkadaş etkisi

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi'nin düzenlediği “Özel Sektörden Akademisyenliğe: Kariyer yolculuğu – Uluslararası Perspektiften Değerlendirme” başlıklı etkinlikte, kariyer sürecinde yapılması gerekenler anlatıldı.

Uzun bir süre özel sektörde önemli işlere imza attıktan sonra Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü'nde akademik çalışmalarını yürüten Dr. Öğretim Üyesi Murat Bayat, kariyer sürecinde yaşadıklarını, bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Azmin ve ne istediğini bilmenin önemini anlatarak başladığı konuşmasında Dr. Bayat, arkadaş çevresinin, ilişkilerin önemine değindi. Zamanın iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Bayat, öğrencilerin kendilerini geliştirmesi için sürekli etkin olması gerektiğini, bilgili ve deneyimli kişilerle zaman geçirmeleri gerektiğini ifade etti.

Kendi kariyer gelişim sürecinden de örnekler vererek devam ettiği sunumunda Dr. Murat Bayat, köyde başladığı hayatına, yaptığı çalışmalarla ve girişimlerle Türkiye'de ve dünyada önemli işlere imza attığını ve bugün çalışmayı ve okumayı halen devam ettirdiğini vurguladı.

Paylaşmanın ve iyi insan olmanın önemine de değinen Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Dr. Murat Bayat, başarısızlıklar karşısında yılınmaması gerektiğini, iyi niyetin ve çalışmanın sürekli devem etmesi sonucunda hak edilen noktaya gelineceğinin altını çizdi.