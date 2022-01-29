Karla kaplanlarına teşekkür

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 18 Ocak tarihinden itibaren aralıklara etkili olan ve bir çok köy yolunun kapanmasına sebep olan kar yağışında yoğun bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirerek köy yollarını kısa sürede ulaşıma açan İl Özel İdaresi ekiplerine Vali Cevdet Atay teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri ilde etkili olan kar yağışı sonrasında 278 köy ve 290 bağlısında bulunan köy yollarında yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. İl Özel idaresi 69 iş makinesi 172 personel, 13 greyder, 1 dozer, 6 lastikli yükleyici, 2 tamir aracı, 15 kanal kazıcı, 19 kar bıçaklı kamyon, 2 kar bıçaklı tuzlama makinesi, 1 kar püskürtme aracı ve 10 servis aracı ile karla mücadele çalışmalarına devam etti. Ayrıca, yoğun yağışın yaşandığı 4 günlük zamanda diliminde Düzce - Akçakoca arasında bulunan karayolunda, Akçakoca - Melenağzı arasında bulunan karayolunda, Akçakoca - Alaplı arasında bulunan karayolunda, Düzce - Yığılca arasında bulunan karayolunda, Kaynaşlı - Gümüşova arasında bulunan otoyol ve karayolunda çalıştırılmak üzere 10 adet iş makinesi görevlendirilerek, Karayolları ekiplerine destek veren İl Özel idaresi ekipleri toplamda 10 bin 515 kilometre yolda karla mücadele çalışması gerçekleştirdi. 160 bin litre akaryakıt ve buzlanma önleyici olarak da 250 bin kilo göl tuzu kullanımı yapıldı.

Vali Cevdet Atay'da köy bölgelerinde yol genişletme çalışmalarına devam eden İl Özel İdaresi ekiplerini ziyaret ederek İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen ve ekiplere yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.