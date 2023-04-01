Karla kaplı şelale kartpostallık görüntüler oluşturdu

DÜZCE (İHA) – Düzce'de mart ayında yağan kar sonrasında Samandere Şelalesi'nde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Görsel şölen sunan şelale havadan görüntülendi.

Düzce'nin en büyük ve en dikkat çeken şelalelerinden olan ve barındırdığı ‘Cadı Kazanı' ile dikkatleri üzerine çeken Samandere Şelalesi, mart ayının son günlerinde yağan karla kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı. Kentin önemli turizm noktalarından olan Samandere Şelalesi, doğa fotoğrafçısı Ahmet Bozdemir tarafından görüntülendi. Kar yağışı sonrasında görsel şölen oluşturan şelalenin bulunduğu dağlar da havadan görüntülendi.