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Karla kaplı yolları kendi imkanlarıyla açan muhtarın paylaşımı gülümsetti

Düzce’nin Çilimli ilçesinde kapanan yolu traktörüne bağladığı kepçe ile açan Kafyayla Köyü Muhtarı Süleyman Saray’ın, "Başın düşerse dara, muhtar Süleyman’ı ara" paylaşımı beğeni topladı.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde kapanan yolu traktörüne bağladığı kepçe ile açan Kafyayla Köyü Muhtarı Süleyman Saray'ın, "Başın düşerse dara, muhtar Süleyman'ı ara" paylaşımı beğeni topladı.



Düzce'de akşam saatlerinden itibaren aralıksız yağan kar sebebiyle birçok köyün ulaşımı kapandı. Özel idareye bağlı ekipler, kapanan yollara müdahale ederken, bazı köylerde kapanan yolları açmak muhtarlara kaldı. Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı Kafyayla Köyü Muhtarı Süleyman Saray'da kapanan köy yollarını yeniden açmak için harekete geçti. Köylüleri seferber eden Köy Muhtarı Süleyman Saray, traktörünün arkasına taktığı kepçe ile köyünün yollarını köylüler ile birlikte açtı. Bu anları da sosyal medyada hesabından, "Başın düşerse dara, Muhtar Süleyman'ı ara" şeklinde paylaşan Muhtar Saray'ın paylaşımı kısa sürede yoğun beğeni aldı.

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