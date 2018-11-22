Karla mücadele için bir araya geldiler

Düzce Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) üyeleri Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay başkanlığında toplandı. Düzce Belediyesi Encümen salonunda düzenlenen toplantıda kış dönemi karla mücadele çalışmaları ve bu kapsamda yapılacak alt ve üst yapı çalışmaları için hazırlanan program hakkında istişare edildi. Her ay düzenlenen AYKOME toplantısı ile şehir merkezinde yürütülen çalışmaların da durumu konuşularak mevcut ihtiyaçlar için ekiplere talimat verildi. Başkan Ay toplantıda kış döneminde özellikle karla mücadele konusunda hazırlıkların tamamlanması gerektiğine vurgu yaparak “artık kış dönemine girdik. Bu dönemde yatırımlarımız mevsim şartlarına bağlı olarak sınırlı olsa da devam edecek. Bu süreçte birim müdürlerimizle kış dönemi hazırlıklarımızı istişare ettik. Karla mücadele konusunda hiçbir mağduriyet yaşanmaması için planlarımızı oluşturuyoruz. Her ay düzenli olarak yaptığımız toplantılarımız planlı ilerlemek konusunda bizlere büyük katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.