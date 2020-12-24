Karla mücadele için gece gündüz çalışacaklar

Vali Cevdet Atay, karla mücadelede 71 araç 169 aracın gece gündüz görev yapacağını söyledi.

Vali Cevdet Atay, İGM Başkanı Çiğdem Günal ile birlikte, İl Özel İdaresi araç parkını ziyaret ederek kış tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi. Genel Sekreter Hayri Şen'den yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Atay, Düzce Merkez ve ilçe köy yollarında yapılacak olan kar mücadelesinde 71 adet iş makinesi ve 169 adet personel ile gece gündüz demeden ulaşımın aksamaması için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.