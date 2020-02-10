Karla mücadelede 200'den fazla personel çalıştı

Bahçeşehir ve kent merkezi arasında ulaşımı sorunsuz sağlamaya çalışan ekipler, bölgelerde oluşturulan toplanma merkezlerinden her 30 dakikada bir otobüs kaldırdı.

Düzce hafta sonu boyunca aralıksız devam eden kar yağışından nasibini aldı. Düzce Belediyesinden çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Bilgilerde "Konuralp ve özellikle Bahçeşehir genelinde etkili olan kar yağışının etkili olduğu ilk anlardan itibaren Düzce Belediyesinde kurulan Kriz Masasında ekipler belirlenerek görev dağılımı yapıldı. Temizlik İşleri, Park Bahçe, Fen İşleri, Destek, Zabıta, İtfaiye, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bünyesindeki saha ekiplerinin vardiyalı olarak 24 saat aralıksız çalışma yaptığı Bahçeşehir bağlantı yolunda 4 adet kar küreme aracı, 2 adet greyder, 4 adet jcb, Konuralp, Düzce Üniversitesi Hastanesi, Akçakoca Yolu ve Şehir Merkezi ulaşım akslarının sorunsuz şekilde işlemesi için ise 2 adet kar küreme aracı, 4 adet jcb, 1 ünimork, 2 adet kar küreme aracı ve jcb ile müdahalede bulundu. Yine kent merkezi, Bahçeşehir ve Konuralp ana noktalarında kaldırımların temizliği için 150 kişilik yaya ekip kuruldu. Kaldırım temizliğinin yanı sıra toplu ulaşım sisteminin de sorunsuz şekilde işlemesi için tüm önlemleri alan Ulaştırma Müdürlüğüne bağlı ekipler Bahçeşehir ile kent merkezinde yolların açık tutulması, hizmetlerin aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için otobüslerin ulaşım sağlayamadığı yerlere minibüslerle ulaşarak ana arterlerdeki otobüslere aktarma yaptı. Toplanma merkezlerinden alınan vatandaşlar gitmek istedikleri noktalara sonsuz şekilde ulaştırıldı. Öte yandan Düzce Valiliği kararıyla okulların tatil edilmesini fırsat bilen yaya ekipler şehir merkezi ve çevresindeki okulların bahçelerinde de kar küreme çalışması yaptı" denildi.