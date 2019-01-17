Karla mücadelede ihtiyacı karşılayacak

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü özellikle karla mücadele döneminde daha fazla ihtiyaç duyulan ve yayaların rahat hareket etmesi için kaldırımların temizlenmesini sağlayan sokak süpürme araçlarına bir yenisini daha ekledi. Temizlik İşleri Müdürü İsmail Işıldak'ın tanıttığı süpürme aracı kış aylarında ön kısmına takılan kar bıçağı sayesinde özellikle kaldırımlar başta olmak üzere büyük araçların girmekte zorlandığı ara sokakların kar küremesinde büyük kolaylık sağlıyor. Yaz dönemlerinde de süpürgeleri sayesinde çöp kalıntıları ve tozların havaya karışmasını engelleyen araç belediye personelince çalışmalarda kullanılmak üzere sahaya çıkarıldı.