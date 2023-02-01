Karla mücadeleye başladılar

Özellikle Bahçeşehir ve Konuralp gibi yüksek kesimlerde sıkıntı yaşanmaması için ekipler sahada bulunuyor.

Düzce Belediyesi, yoğun kar yağışı ile mücadelede, yaz aylarında yaptığı hazırlıklar ve Kriz Yönetim Merkezi çatısı altında hareket eden ekiplerin sahada gösterdiği performans ile olumsuzlukların önüne geçiyor. Bu sabah itibariyle başlayan kar yağışıyla birlikte 500 personel ve 67 iş makinesi ile hazır vaziyette mücadelesine başlayan ekipler, merkeze bağlı 56 mahalle genelinde yolların kapanmaması ve sosyal hayatın olumsuz etkilenmemesi adına çalışmalarına devam ediyor.

Bahçeşehir bölgesinde oluşturulan Kriz Yönetim Merkezi çatısı altında yaz aylarından itibaren araçların teknik bakımlarından ve kullanılacak olan tuz, agrega, solisyon gibi malzemelerin tedarikine kadar sarf ihtiyaçlarını tamamlayan Düzce Belediyesi, 2 bin 200 ton malzemeyi depolarına stoklamıştı.

Bahçeşehir ve Konuralp gibi yüksek kesimler başta olmak üzere tüm mahallelerde yol açma ve tuzlama çalışmalarına başlayan ekipler, çalışmaların sekteye uğramaması için de yoğun çaba sarf ederek meydana gelebilecek araç arızaların giderilmesi noktasında da sahada yer alarak 24 saat esasına göre mücadele edilmesine ön ayak oluyor.