Karneler Vali amcadan

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 71 bin öğrenci karne sevinci yaşadı. Vali Dr. Zülkif Dağlı, Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit Beyciler ilk ve ortaokulundaki öğrencilere karnelerini dağıttı.

Tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de 2018-2019 eğitim-öğretim yılı sona erdi. Vali Zülkif Dağlı ve Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit Beyciler ilk ve ortaokulunda karne dağıtım törenine katıldı öğrencilerin mutluluklarına ortak oldular.

Vali Dağlı, “Notlarınız ne olursa olsun umudunuzu, cesaretinizi, inancınızı ve kendinize olan güveninizi diri tutarak iyi bir tatil geçirin. Bu tatili iyi değerlendirin ve kendinizi geliştirmek için kitaplar, dergiler ve gazeteler okuyun. Okuduklarınızdan elde ettiğiniz bilgi ve becerileri size fayda sağlayacak şekilde nasıl uygulamaya geçirebileceğinizi düşünün ve günlük yaşantınızda bu bilgi ve becerileri uygulayın” dedi.

Düzce il genelinde yaklaşık 71 bin öğrenci karne alarak bir eğitim yılını tamamlamış oldu.