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Kartonpiyerin arasında 2 yılan çıktı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Çilimli ilçesinde klima tahliye borusundan giren iki yılan kartonpiyerlerin arasından itfaiye ekiplerinin çalışması sonucundan kurtarıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde klima tahliye borusundan giren iki yılan kartonpiyerlerin arasından itfaiye ekiplerinin çalışması sonucundan kurtarıldı.


Düzce'nin Çilimli ilçesinde lojman olarak kullanılan tek katlı evin klima tahliye hortumundan içeri yılanlar girdi. Ardından evin kartonpiyer kısmına gizlenen yılanların sesini duyan lojmanda kalanlar durumu Çilimli Belediyesi itfaiye ekiplerini haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ses gelen yerdeki kartonpiyeri keserek içinde bulunan yılanları tek tek çıkardı. Bulundu yerden kurtarılan yılanlar itfaiye ekipleri tarafından uzak bir noktada doğaya salındılar.

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