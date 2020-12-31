Kasım Aktaş Ortaokulu hızla yükseliyor

Faruk Özlü, AK Parti Düzce İl teşkilatı ile birlikte yeni eğitim yılına yetiştirilmek için yapımı hızla devam eden Kasım Aktaş Ortaokulu'nun inşaatını inceledi.

Düzce'nin en kapsamlı okullarından biri olarak Aziziye Mahallesi'nde yapımı devam eden Kazım Aktaş Ortaokulu'nda Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve beraberindeki heyet incelemelerde bulundu. Cam ağırlıklı olacak okul son teknoloji ile yapılacak. Kısa bir süre önce temeli atılan okulda incelemelerde bulunan Başkan Özlü, “İki bloktan oluşan okulumuz, alışılmış, klasik dersliklerden farklı şekilde düzenlenecek. Okulumuzun yapımına en büyük desteği sağlayan hayırsever işadamımız Kasım Bey biliyorsunuz cam fabrikasının sahibi. Burası da cam ağırlıklı bir bina olacak. Temeli atılmış durumda bulunan alan sığınak olarak kullanılacak. Girişinde konferans salonu, yanında ise spor salonuyla 2 katlı güzel bir mimariye sahip olacak. Her katında kantin bulunacak. Gelecek yıl açılacak” dedi.

Başkan Özlü, belediyecilik anlamında Türkiye'ye örnek teşkil edecek kalıcı işler yaptıklarını belirterek sürdürdüğü konuşmasında, “Şehrin çehresini değiştiriyoruz. Bir yanda bölgeye hitap eden Türkiye'ye örnek olacak modern bir katı atık tesisimiz, millet bahçesi proje çalışmalarımız, Asar deresi projemiz, modernize edilmiş itfaiye teşkilatımızın yeni yerine taşınması ve daha birçoklarıyla belediyecilik anlamında çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Düzcemiz'e bir anıt eseri mutlaka kazandıracağız. Önümüzdeki sene Düzce şantiye gibi olacak. 2021 yılında 24 saat esasına göre çalışacağız” şeklinde konuştu.