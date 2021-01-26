Kasım Aktaş Ortaokulu inşaatı hızla devam ediyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Aziziye Mahallesinde temeli atılan Kasım Aktaş Ortaokulunun inşaatı hızla devam ediyor. Okulun yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirilmesi hedefleniyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleriyle başlatılan iş adımı Kasım Aktaş'ın destekleriyle Aziziye Mahallesinde bulunan eski SSK Hastanesi arazisinde inşası devam eden 48 derslikli Kasım Aktaş Ortaokulu yükselmeye başladı.

Yapımında 24 dersliği Kasım Aktaş'ın üstlendiği, 24 dersliği ise Milli Eğitim Bakanlığı ve Düzce Belediyesi üzerinden yapılacak bağışlarla olan hayata geçirilecek olan 48 derslikli Kasım Aktaş Ortaokulu inşaatındaki hummalı çalışma sürüyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün önemle üzerinde durduğu ve çalışmaları titizlikle takip ediyor.

2 katlı olacak

18 dönüm arazi üzerine zemin artı 2 kat olarak, yaklaşık 54 metrekarelik sınıfların yanı sıra spor ve konferans salonlarının da içerisinde barındıracak. Projenin tamamlanmasıyla, Düzce'de öğrencilerin daha modern ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri adına ikili eğitime son verilecek. Okulun yapımının yeni eğitim öğretim dönemine kadar tamamlanması hedefleniyor.