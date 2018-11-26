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Kasislere çizgi çekildi

Düzce Belediyesi şehir içi trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan kasislerin çizgi uygulamasını yapıyor.


Düzce Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerle entegre şekilde çalışmalarını sürdürürken muhtelif sokaklarda yapılan kasislerin çizgi uygulamasına da devam ediyor. Özellikle şehir merkezi kavşak ve sokak kesişim noktalarında yapılan hız kesici kasislerin sürücüler tarafından kolay fark edilmesi için ekipler çizgi uygulaması yaptı. Fosforlu boyalarla çizilen çizgiler sayesinde kavşak noktalarında araçların kontrollü geçişi ile sürücülerin kaza riskini en aza indirmek amaçlanıyor.

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