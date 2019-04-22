Katı atık bilgilendirme toplantısı yapıldı

Faruk Özlü, Başkanlığında Kültür Merkezinde Katı Atık Birliği toplantısı düzenlendi.

Faruk Özlü, Başkan Yardımcıları Celal Kasapoğlu ve Hüdaver Gösterişli, danışman Avukat Ali Dilber, Katı Atık Birliği üyeleri ve teknik uzmanlarla bir araya gelerek toplantı düzenledi. Yapılan toplantıda Katı Atık Tesisinde yapılan çalışmalar ve atıkların bertarafı hakkında hazırlanan sunum değerlendirildi. Katı Atık sunum toplantısının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Katı Atık konusunda ciddi bir araştırma yaptık. Çevre illerde bulunan tesislerin işleyişini inceledik ve tesisimizin daha verimli ve elverişli olması açısından çalışmalarımıza yeni kararlar ekledik. Bu sayede artık, Düzenli veya vahşi depolama yapılmayacak, Entegre Katı Atık Ayrıştırma ve İşleme tesisi kurulacak. Çöpten, enerji, gübre ve kum üretilecek. Teknoloji ile Düzce'nin çöpü ekonomik faydaya dönüşecek. Sıfır Atık yaklaşımı hayata geçirilecek. İleri teknoloji uygulamaları ile çevre korunacak ve katı atıklar daha kıymetli olacak” ifadelerini kullandı.