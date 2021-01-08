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Katı atık tesisi yolu asfaltlanıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Esençam Köyü Hacinler Mahallesine yapılan katı atık depolama tesisinin yolu asfaltlanıyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Esençam Köyü Hacinler Mahallesine yapılan katı atık depolama tesisinin yolu asfaltlanıyor.


Düzce İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen ile birlikte Esençam Köyü Hecinler Mahallesi, katı atık depolama tesisi yolunda başlayan asfaltlama çalışmalarını yerinde incelediler. Çalışmalar en kısa sürüde tamamlanacağı bildirildi.

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