Katılmak için 2 bin 300 kişi başvuruda bulundu

Yüz yüze başvurular alınmaya devam ediyor.

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları 53 dalda açtığı kursiyere Düzceliler akın etti. Ücretsiz olarak 9 farklı noktada verilecek olan eğitimlerin başvuruları çevrimiçi ve şahsi olarak alındı. 15 Ekim'de sona erecek olan başvurular için çevrimiçi başvuru sistemi kontenjanların yüzde 90'ının dolması nedeniyle kapatıldı. Yüz yüze başvurular devam ederken başvuru kayıt tarihinin sonlanmasının ardından eğitimler başlayacak.

En çok ilgi İngilizce kursuna

BELMEK bünyesinde açılan kurslara yoğun ilgi gösterilirken en çok başvuru 465 kişiyle İngilizce kursuna oldu. Pasta ve yemek, giyim ve diksiyon kursları da en çok başvuru alan eğitimler oldu. Öte yandan bu sene 5 dilde eğitimler verilecek. Fransızca, Almanca, İngilizce, Osmanlıca ve Rusça dil eğitimleriyle Düzceliler yeni bir dil öğrenmiş olacak.

Düzcelilerin kendilerini geliştirmesi ve ücretsiz meslek edinmeleri amacıyla açılan eğitimlere yüzde 40 oranında lisans mezunu başvururken yüzde 30 ile lise, yüzde 15 ön lisans, yüzde 11 ilköğretim ve yüzde 5 ile yüksek lisans mezunları eğitimlere başvuru yaptı.