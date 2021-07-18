Katlı otopark hizmete açıldı

Düzce Belediyesi, bir süredir kapalı olan Şerefiye Mahallesinde bulunan Hacı Bayramzade Katlı Otopark'ı yeniden hizmete aldı. Katlı otoparkın açılması ile şehir merkezindeki otopark sorunu bir nebze olsun hafiflemiş oldu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehrin merkezinde bulunan Hacı Bayramzade Katlı Otopark'ının bir süredir kapalı olmasından dolayı Düzcelilerin daha fazla mağdur olmasına kayıtsız kalmadı. Düzce'nin ana arterlerinin otopark sıkıntısını çözmesi için açılan ancak bir süredir yaşanan süreçten dolayı kapalı kalan Katlı Otopark yeniden açıldı.

Kurban Bayramı öncesinde artan araç sayısını da göz önünde bulunduran Düzce Belediyesi, otoparkın temizliğini ve eksiklerini kısa sürede giderdi. Düzce Belediyesi olarak işletecek olan Katlı Otopark'ın ücreti 5 TL olarak belirlendi. Başkan Özlü'nün devreye girmesi ile Düzceli sürücülerin otopark sorunu da hafifledi.