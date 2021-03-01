Kavgada polislerden kurtulup husumetlisine saldırmaya kalktı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti. Bir şahsın polislerin arasından kurtulup husumetlisine saldırmaya çalıştığı olayda 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, Darıcı Mahallesi 5879. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden aralarında husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı. Kavganın çıktığı bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavga şiddetlenince takviye polis sevk edildi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Çevik Kuvvet, Motorize Yunus ve Gece Kartalları tarafları ayırmaya çalıştı. Polis ekiplerinin güçlükle yatıştırdığı kavganın ardından taraflar gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri, husumetlisi olan kişiye polislerin arasından kurtularak saldırmak istedi. Polislerin engellediği şahıs da gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayda her iki taraftan 7 kişi gözaltına alındı.