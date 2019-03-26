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Kavşak çalışmaları tamamlandı

Düzce Belediyesi dört noktada yürütülen kavşak yapım ve peyzaj çalışmalarını tamamladı.


Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Beyciler, Akınlar, Hastane ve Darıcı mahalle kavşakları yapımının tamamlanmasının ardından çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarını da bitirdi. Araç ve yaya trafiğini olumsuz etkileyen unsurların ortadan kaldırılması ve düzenlemelerin yapılması ile trafik akışı daha güvenli şekilde yapılacak. Ayrıca ekipler şehir merkezinde 3 farklı mahallede park yapımını da tamamlıyor. Konuralp Orhangazi mahalle parkı, Çakırlar Mahalle Parkı ve Ağa Mahallesi Parkında çalışmalarda son düzenlemeler gerçekleştiriliyor.

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