Kavşak ve orta refüj düzenlemesi

Düzce Belediyesi Temizlik işleri müdürlüğü tarafından orta refüj, kaldırım ve peyzaj çalışmaları tamamlanan yolun çevre temizliğini yaptı. Kaldırımlar önce süpürüldü, daha sonra bol su ile yıkandı. Cadde, yol süpürme aracı ile temizlendi. Yol etrafındaki çevre kirliliğine yol açan molozlar ve çöpler kaldırıldı. Belediye yetkilileri, “Temiz ve Modern Bir Düzce için” vatandaşlardan çevre temizliği konusunda duyarlı olmalarını istedi.