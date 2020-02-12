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Kavşakta ışıklı duba çalışması

Düzce Belediyesi muhtelif kavşaklar üzerinde ışıklı duba yapımını sürdürüyor.


Düzce Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü ekipleri Aziziye Mahallesinde yapımı tamamlanan kavşak üzerinde yayalar ve araç trafiği için büyük önem taşıyan ışıklı duba çalışmasına başladı. Trafik akışının doğru yönlendirilmesi ve kavşak görüşünün kolaylaşması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında kavşak çevresi ışıklı dubalarla çevriliyor. Işıkların yerleştirilmesi ile birlikte araç sürücülerinin kavşak mevkiinde hız sınırlarına uygun hareket etmesi ve kaza riskinin en az seviyeye indirilmesi bekleniyor.

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