Kayıp kepçe operatörünü arama çalışmaları ikinci gününde sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sel bölgesinde çalışma yapan operatör Okan Bayrak, kepçenin devrilmesiyle sulara kapılıp kaybolmuştu. Bayrak'ı arama çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor.

Düzce'de sel sularına kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları ikinci gününde sürüyor. Kaynaşlı ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görevli operatör Okan Bayrak'ın kullandığı iş makinesi, köprünün kısmen çökmesi ile suya devrildi. Okan Bayrak ise kepçe ile birlikte sulara kapılarak gözden kayboldu. Okan Bayrak'ı bulmak için bölgede dün sürdürülen çalışmalarda kepçeye ulaşıldı. Kepçe içinden çıkmayan Bayrak'ı bulmak için bugün dalgıçlarla birlikte arama çalışması başladı. Arama kurtarma ekipleri de dere kenarından arama yapıyor.