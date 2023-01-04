Kayıt dışı ve devamsızlık yapan 498 okulla buluştu

DÜZCE(İHA) –Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kayıt dışı ve sürekli devamsız öğrenciden 498'i okulla buluştu.

Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kayıt dışı ve sürekli devamsız öğrenciler ile ilgili 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı itibariyle yaptığı çalışmalar sonucunda toplam 369 kayıt dışı ve 639 sürekli devamsız öğrenci tespit edildi.

Kayıt dışı ve sürekli devamsız öğrencilerin eğitim öğretim sürecine kazandırılması için, Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç başkanlığında Mesleki Eğitim, Orta öğretim, Din Öğretimi ve Temel Eğitim birimlerinden sorumlu yöneticilerden oluşan bir komisyon kuruldu.

Komisyon tarafından koordine edilen çalışmalarda, okullarda da okul müdürü, müdür yardımcısı, rehber öğretmen ve sınıf öğretmeninden oluşan tespit komisyonları oluşturuldu.

Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okullarda kurulan komisyonlar tarafından, kayıt dışı ve sürekli devamsız öğrencilerin ikamet ettikleri bölgelerde bulunan muhtarlıklar ve öğrencilerin evlerine ziyaretler gerçekleştirildi.

Bu ziyaretler sonucunda tespit edilen 369 kayıt dışı öğrenciden; 56 öğrenci Mesleki Eğitim Merkezine, 148 öğrenci Açık Liseye yönlendirildi. 165 öğrencinin eğitim öğretim sürecine dahil edilmesi yönünde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar devam ediyor.

Sürekli devamsız 639 öğrencinin 102'si öğrenim görmekte oldukları okullarında eğitim öğretime devam etmeye başladı. 66 öğrenci Mesleki Eğitim Merkezi'ne, 126 öğrenci Açık Liseye yönlendirildi, 345 öğrenciye Müdürlük tarafından ilgili kurumlar ile işbirliği yapılarak, ulaşılmaya çalışılıyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Öğrencilerimiz geleceğimizdir. Bu nedenle kayıt dışı ve sürekli devamsız öğrencimizin 498'ini okullarıyla buluşturabilmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” denildi.