Kaymakam Çetin öğrencilerle birlikte kitap okudu

Yığılca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı birinci dönem ilk ara tatilinde öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve geliştirmek amacıyla Yığılca Şehir Parkında kitap okuma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Kaymakam Muhammed Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aldırmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar.

Kaymakam Muhammed Çetin'de öğrencilerle bir müddet sohbet ettikten sonra onlarla birlikte kitap okudu ve öğrencilere kitap okuma alışkanlığı konusunda tavsiyelerde bulundu.