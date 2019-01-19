Kaymakam Çetin vatandaşı dinledi

Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin, Tuğrul köyünde halk toplantısı düzenledi. Kaymakam Çetin'in yanı sıra, ilgili kurum müdürleri de toplantıya katıldı. Kaymakam ilk olarak köy muhtarı Hidayet Erkan'dan köy ile ilgili bilgiler aldıktan sonra köy halkı ile sohbet etti. Ardından köyün sorunları ve çözüm yolları konusunda istişarede bulundular.

Vatandaşlar kaymakam Çetin'in köylerine kadar gelip sorunları yerinde dinlemesinden dolayı teşekkür ettiler.