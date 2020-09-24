İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam köy ziyaretlerini sürdürüyor

DÜZCE (İHA) – Göreve atanması ile birlikte Kaynaşlı’yı tanımak için ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Mustafa İkbal Ekşi, Tavak ve Çamoluk köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

DÜZCE (İHA) – Göreve atanması ile birlikte Kaynaşlı'yı tanımak için ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Mustafa İkbal Ekşi, Tavak ve Çamoluk köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.


Kaynaşlı Kaymakamlığı görevine atanan Mustafa İkbal Ekşi, Kaynaşlı'yı tanıma çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan Mahalle ziyaretleri bir yandan da köy ziyaretleri yapan Kaymakam Mustafa İkbal Ekşi, bazı zamanlarda ise ilçede Korona virüs denetimlerine çıkıyor. Kaymakam Ekşi son olarak Tavak ve Çamoluk köylerini ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi. Köy muhtarlarında köyler hakkında bilgiler alan Kaymakam Ekşi, vatandaşların da sorunlarını bizzat dinledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.