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Kaymakam Kurt muhtarlar ile bir araya geldi

Gölyaka Kaymakamı Abdullah Kurt, muhtarlarla bir araya gelerek bulunduğu bölgelerin sorun ve taleplerini görüştü.


Gölyaka Kaymakamlığı görevine yeni başlayan Abdullah Kurt, ilçede çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. 2020 yılında yapılacak çalışmalar hakkında Gölyaka Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısını gerçekleştiren Kurt, daha sonra muhtar toplantısını gerçekleştirdi. Birim müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda muhtarların bulunduğu bölgelerde sorun ve talepleri görüşüldü. Mahalle sakinlerinin sıkıntılarının çözümü için gerekli çalışmaları yapacaklarını dile getiren Kaymakam Kurt, sorunların kısa sürede çözülerek daha iyi bir yaşam alanı oluşturacaklarını dile getirdi.

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