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Kaymakam Kurt'tan anlamlı mesaj

Gölyaka Kaymakamı Abdullah Kurt, sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Kaymakam Kurt, yarıyıl tatilinde karda oynayan çocukların görüntüsünü paylaşarak “Çocukları eve hapis etmeyin” dedi.


Gölyaka Kaymakamı Abdullah Kurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yarıyıl tatilinde kar üzerinde oynayan çocukların görüntüsü paylaşarak önemli bir mesaj yayınladı. Kaymakam Kurt, tatil boyunca çocukların eve hapis edilmemesi gerektiğini ifade ederek “Karla karışık, çocukların eğlence sesi. Üstelik manzaramız Gölyaka, yarı yıl tatili daha güzel nasıl olabilir ki! Kıymetli veliler, bütün bir eğitim yılı boyunca okullarımızda çocukların ve gençlerin teknoloji bağımlılığını önlemeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Lütfen çocuklarımızı yarı yıl tatilinde eve hapsedip, televizyona, cep telefonuna, uykuya bağımlı kılmayalım, atalarımızın "evde kalan ölür" nasihatine kulak verip çocukların daha nitelikli bir tatil geçirebilmeleri için dışarıya çıkmalarına, doğayla buluşmalarına, spor salonlarımızdan, kütüphanemizden faydalanmalarına destek olalım. Bu konularda karşılaşacağınız sıkıntılarda Kaymakamlığımızdan yardım talebinde bulunabileceğinizi unutmayalım. Her şey çocuklarımızın daha sağlıklı daha mutlu olmaları için” dedi.

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