Kaymakam Öznehir, Başkan Altıntaş oldu

Dünya üzerinde çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Düzce'nin Çillimli ilçesi, Topçular İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ceylin Öznehir Kaymakam oldu temsili olarak koltuğa oturdu. Çilimli Kaymakamı Gizem Bayguş çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını kutladı.

Yine Topçular İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Bilal Altıntaş, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz'u makamında ziyaret ederek temsili olarak makamına oturdu.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı programda Başkan Muhsin Yavuz, “Geleceğiniz güzel olsun, ülkemizin de geleceği güzel olsun. Gelecek sizsiniz, gelecekte ülkeyi de siz yöneteceksiniz. Kaymakam olacaksınız, belediye başkanı olacaksınız, milletvekili olacaksınız. Görevlerinizi mutlaka güzel bir şekilde yapacağınıza inanıyorum" diye konuştu.

Ziyaretlerde Okul müdürü Mesut Peten ve Müdür Yardımcısı Yusuf Korla'da hazır bulundu.