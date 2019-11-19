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Kaymakam Öztürk başarılı sporcuları ödüllendirdi

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, başarılara imza atan genç sporcuları makamında ağırlayarak ödüllendirdi.


Bosna - Hersek'te geçtiğimiz hafta yapılan Balkan Judo şampiyonasında Türkiye adına 44 kiloda müsabaka yapan ve birinci olan Akçakocalı Yaren Sala ile 38 kiloda müsabaka yapan ve ikinci olan Arda Işık ile judo Türkiye şampiyonasında 44 kilo kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan Melisa Kahraman'ı Kaymakam Yasin Öztürk makamında ağırlayarak çeşitli hediyeler verdi. Öztürk, "Emeği geçen hocalara ve ailelere teşekkür ediyorum. Umarız hepsi ilerde milli takımda altın madalyalar kazanırlar. Biz başarıyı duyunca çok gururlandık" ifadelerinde bulundu.

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