Kaymakam Öztürk, öğrencilere diş fırçası ve macunu dağıttı

Numan Çabuk ile birlikte ana okulundaki çocuklara diş fırçası ve diş macunu dağıttı.

Sağlık Bakanlığı tarafından okullarda ağız diş sağlığı taramaları florürlü vernik uygulamaları ve farkındalık eğitimi kapsamında, çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak, olası ağız diş sağlığı hastalıkları ve buna bağlı oluşabilecek diğer hastalıklardan korumak için Akçakoca'da etkinlik yapıldı. Kaymakam Yasin Öztür ile İlçe Sağlık Müdürü Dr. Numan Çabuk'da programa katıldı.

Kaymakam Yasin Öztürk, diş sağlığının önemli olduğunu belirterek ”İlçe Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yürütülen okul sağlığı çalışmaları, çocuklarımıza diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak, olası ağız diş sağlığı hastalıkları ve buna bağlı oluşabilecek diğer hastalıklardan korumak için halk sağlığı açısından önemli bir adımdır” dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Numan Çabuk, ”Çocuklarda, özellikle günümüzde çok yaygın görülen ve genel sağlığı önemli ölçüde etkileyen diş çürükleri küçük yaşlarda alınan önlemlerle engellenebilmektedir. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı tarafından okullarda ağız ve diş sağlığı taramaları florürlü vernik uygulamaları ve farkındalık eğitimleri yapılmakta. Florür içeren ürünler, diş çürüklerinden korunmada güvenle kullanılır. Florür, dişi bir kalkan gibi sararak asitlere karşı korur ve yeni çürüklerin oluşmasını önler. Florürlü vernik uygulanması kolay ve güvenli olduğundan, dünyanın birçok ülkesinde çocuklar için hazırlanan koruyucu programlarda tercih edilir” şeklinde konuştu. Velisi tarafından onay verilen öğrencilere florürlü vernik uygulaması yapılıp, diş fırçası ve macun dağıttılar.