Kaymakam Şan çocuklarla sohbet etti

Çilimli Kaymakamı Onur Şan, Müftülüğü bağlı Pırpır Köyü Cami Diyanet Gençlik Merkezini ziyaret etti. Ziyarette Diyanet Gençlik Merkezi sosyal alanlarını gezen Kaymakam Şan, tesis yetkililerinden bilgiler aldı çocuklarla sohbet etti. Çocukların satranç ve bilardo oynamalarını izleyen Kaymakam Şan, çocuklara başarılar diledi. Diyanet Gençlik Merkezi yetkilileri ve çocukların ziyaretten dolayı oldukça mutlu oldukları gözlerden kaçmadı.