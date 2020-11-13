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Kaymakam Şan'dan okul ziyareti

DÜZCE (İHA) – Çilimli Kaymakamı Onur Şan, ilçe de köy ve okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Şan, son olarak ilçeye bağlı Pırpır köyünde bulunan ilkokulu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.


Korona virüs salgını nedeni ile okullarda eğitimler devam ediyor. Okullarda da denetimler sürekli ekipler tarafından yapılırken, Çilimli Kaymakamı Onur Şan bizzat kendisi denetimleri gerçekleştiriyor. Köyleri ve okulları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler alan Kaymakam Şan, son olarak Çilimli'ye bağlı Pırpır köyünü ve ilkokulunda denetim gerçekleştirdi. Korona virüs sebebi ile alınan tedbirleri yerinde denetleyen Şan, daha sonra öğretmen ve öğretmenler ile sohbet etti.

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