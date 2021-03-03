Kaymakamlardan Pazar yerlerinde denetleme

DÜZCE(İHA) – Korona virüste yüksek riskli iller arasında yer alan Düzce'de kaymakamlar pazaryerlerinde korona virüs denetimine çıktı.

Düzce'nin korona virüs haritasında yüksek riskli iller arasında yer almasının ardından, Düzce'nin Yığılca ve Çilimli ilçesinde kaymakamlar denetime çıktı. Pazaryerlerinde alınan korona virüs denetimlerini inceleyen Yığılca Kaymakamı Umut Pazarcı, ilçe emniyet amiri ve ilçe devlet hastanesi baştabibi ile birlikte Yığılca semt pazarında esnafın covid-19 tedbirlerini denetledi. Ayrıca, vatandaşlara yeni tedbirleri aktaran Kaymakam Pazarcı, halkın tedbirlere uyması konusunda da uyarlarda bulundu.

Çilimli Kaymakamı Onur Şan ise Çilimli'de kurulan pazaryerinde esnaf ve vatandaş denetimine çıktı. Kaymakam Şan, vatandaşlara Düzce'nin Korona virüs haritasında yüksek riskli iller arasında olduğunu, vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini belirterek mavi iller arasına girmek için tedbirlere uyulmasını istedi.