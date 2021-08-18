Kaynaklar birleştirilerek güç birliği oluşturulacak

Yapılan protokol ile hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katkı sunulmasının yanı sıra istihdama da katkı sağlanacak.

Düzce Belediyesi ve Düzce El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında, kaynakların birleştirilmesi, eğitimde kalitenin yükseltilmesi, istihdam kolaylığı ve katılımcılara sosyal yararlar sağlaması adına işbirliği protokolü imzalandı. Kültür hizmetleri kapsamında manevi değerlere saygılı her türlü kültür ve sanat faaliyetleri ve eserlerine destek vermek, birçok alanda özgün ve seçkin eserler oluşmasına yönelik sergiler açmak için Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli ile Düzce El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Ergün Belediye Encümen Toplantı Salonunda bir araya geldi.

Atılan imzaların ardından resmiyete kavuşturulan işbirliği ile hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katkı sunulmasının yanı sıra ulusal tarım politikaları çerçevesinde, kırsal alanda istihdama yönelik meslek ve alt meslekleri kazandırma konularında açılacak kurslara katkı sağlanması hedefleniyor.