Kaynaşlı Belediyesi aileleri unutmadı

Kaynaşlı Belediyesi ilk olarak çocuklar için ilçe genelinde belli noktalarda oyun grupları oluşturdu. Çocukların kullandığı parklarda aileler için oturma grupları olmayınca Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, oyun gruplarının bulunduğu bölgelerde inceleme başlattı. Başkan Şahin yaptığı incelemeler sonucunda oyun gruplarının hemen yanına aileler için oturma grupları yapılması için gerekli talimatları verdi. İlçede ilerleyen günlerde tüm parkların yanında çardaklar yapılacak ve oyun grupları ile çardaklar birleştirilerek parklar kullanıma sunulacak.