Kaynaşlı Belediyesi D-100'da peyzaj çalışmasına başladı

100 Karayolu üzerine 508 bin TL'ye yaptırılan yapılar kaldırılmasının ardından kavşaklarda tekrar peyzaj çalışma başlatıldı.

Kaynaşlı ilçesi D-100 Karayolu üzerinden bir önceki belediye Başkanı döneminde 508 Bin lira harcanarak yapılan yapılar Mayıs ayında kaldırılmıştı. Belediye Başkanı Birol Şahin tarafından karayollarından izinsiz yapılarak, tekniğe aykırı ve estetiği olmayan yapılar yıkılarak temizlenmişti. Kaldırılan bu yapıların yerine tekniğe uygun bir biçimde peyzaj çalışması yapılmaya başlandı. Başkan Birol Şahin yapılan çalışmaları yerinde inceledi.