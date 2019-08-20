İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaynaşlı Belediyesi D-100'da peyzaj çalışmasına başladı

100 Karayolu üzerine 508 bin TL’ye yaptırılan yapılar kaldırılmasının ardından kavşaklarda tekrar peyzaj çalışma başlatıldı.

100 Karayolu üzerine 508 bin TL'ye yaptırılan yapılar kaldırılmasının ardından kavşaklarda tekrar peyzaj çalışma başlatıldı.


Kaynaşlı ilçesi D-100 Karayolu üzerinden bir önceki belediye Başkanı döneminde 508 Bin lira harcanarak yapılan yapılar Mayıs ayında kaldırılmıştı. Belediye Başkanı Birol Şahin tarafından karayollarından izinsiz yapılarak, tekniğe aykırı ve estetiği olmayan yapılar yıkılarak temizlenmişti. Kaldırılan bu yapıların yerine tekniğe uygun bir biçimde peyzaj çalışması yapılmaya başlandı. Başkan Birol Şahin yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.