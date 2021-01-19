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Kaynaşlı Belediyesi kar kütlelerini kaldırıyor

DÜZCE(İHA) – Hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından Kaynaşlı Belediyesi, ana ve ara yollardaki karları kaldırmasının ardından şimdide biriken kar kütlelerini sokaklardan kaldırmaya başladı.


Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde belediye ekipleri kar kütlelerini kaldırmaya başladı. Kar yağışının ardından ara ve ana sokaklarda kar kaldırma çalışmalarını hızlı bir şekilde yapan Kaynaşlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki tüm sokaklarda kar kütlelerini kaldırma çalışmalarına da başladı. Greyderler yollarda oluşan karları yol kenarlarına bırakarak oluşturduğu kütleleri dozerler eşliğinde kamyonlara yükleyerek dere yataklarına gönderiliyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin: “ Mahallelerimizde ana ve ara yollarda kar birikintileri, kaldırım temizliği ile buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.

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