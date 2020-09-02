Kaynaşlı Belediyesi spor tesisi açıldı

Gençler spor tesisinde ücretsiz bir şekilde tecrübeli antrenörler eşliğinde spor yapacaklar.

Kaynaşlı Belediyesi tarafından hizmete alınan spor tesisinin açılışına Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, davetliler ve sporcular katıldı.

Kaymakam Mustafa İkbal Ekşi, “Kaynaşlı'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, gençlerimize başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

"Kaynaşlı şampiyonların adresi olacak"

Belediye Başkanı Birol Şahin, çocukların ve gençlerin spor tesisinden ücretsiz bir şekilde yararlanacağını Kaynaşlı'nın şampiyonların merkezi olacağını belirterek “Göreve geldiğimizden bu yana Kaynaşlı'mızı geliştirmek kalkındırmak ve büyütmek için marka bir şeyler yapmak için canla başla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz. İnşallah Kaynaşlı'mızı hak ettiği yere taşıyacağız ve bölgenin en güzel ilçesi olacak. Kaynaşlı Belediyesi olarak görevimiz yol yapmak, alt yapı üst yapı yapmak bunlar tabi ki önemli. Gençlerimizin yanında olmak durumundayız. Elimizden geldiğince spora büyük destek veriyoruz. Kaynaşlı gençleri spor yapmayı seviyor ve inşallah şampiyon sporcular çıkaracağız” dedi.

Konuşmaların ardından tesisisin açılış kurdelesi dualarla kesildi. Sonrasında ise karate, güreş, kick boks gösterisi, minikler futbol müsabakası yapıldı, sporcu çocuklara katılım belgesi verildi.