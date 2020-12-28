İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaynaşlı Belediyesinde en düşük işçi maaşı 3 bin 200 lira olduğu

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Kaynaşlı Belediyesi’nde çalışan personellerin en düşük maaşının en az 3200 TL olacağını duyurdu.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Kaynaşlı Belediyesi'nde çalışan personellerin en düşük maaşının en az 3200 TL olacağını duyurdu.


Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Belediyemizde asgari ücret ile görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3 bin 200 TL olmasına karar verdik. Aldığımız kararların tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.