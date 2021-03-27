Kaynaşlı il müdürü Hatay'a atandı

2016 yılında TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda öğretmen iken Kaynaşlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevine getirilen Ali Daşbaş, 5 yıllık görevinin ardından Hatay'a atandı. Kaynaşlı'da sporun gelişmesi için çalışmalarını sürdüren ve Kaynaşlılılar'ı sporla buluşturan İlçe Müdürü Ali Daşbaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kararı ile Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne atandı. Hatay'da Spor'dan sorumlu şube müdürü ve İl Müdür Yardımcılığı görevlerine atanan Daşbaş, 5 yıllık Kaynaşlı görevim boyunca acizane çalışmalarımız ve ilçemize olan hizmetler için şahsımı başarı belgesi ile ödüllendiren, spor eğitim ve gençlik faaliyetlerine her daim önemli destekler sunan Kaynaşlı Kaymakamımız Mustafa İkbal Eşki'ye yürekten teşekkür ederim. Tüm çalışma arkadaşlarım ve Karadeniz'in incisi Kaynaşlı güzel memleketim Allahısmarladık” ifadelerini kullandı.