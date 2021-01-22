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Kaynaşlı, kent bilgi otomasyon sistemine geçiyor

Düzce Kaynaşlı Belediyesi, imzaladığı protokol ile kent bilgi sistemine geçiyor.


Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Mobil Demokrasi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Arif Muti ile kent bilgi otomasyon sistemi protokolü imzaladı. Kısa bir süre içinde devreye alınacak sistem ile ilçe halkının belediyeye hızlı ve etkin şekilde ulaşması bekleniyor. İlçe halkının belediye hizmetlerine kolay erişim sağlayacağı sistem ile hem Kaynaşlı Belediyesi hizmeti daha kolay hale getirecek, hem de ilçe halkı belediyeden daha kolay hizmet alabilecek.

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