İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaynaşlı MYO'da “Hz. Peygamber ve Gençlik” başlıklı konferans gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu’nun düzenlediği “Hz.

Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu'nun düzenlediği “Hz. Peygamber ve Gençlik” başlıklı konferansta Kaynaşlı Müftüsü Yavuz Horoz, öğrencilerle bir araya geldi.


Düzce Üniversitesi öğretim elemanlarının ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Yavuz Horoz, Hz. Peygamber'in gençliğin evrensel rehberi olarak, üstün ahlakının gereği devamlı surette iyiyi, güzeli, hakkı, hakikati anlatarak gençlere rehberlikte bulunduğunu ifade etti. Bugünün gençlerinin de O'nu bütün yönleriyle tanıyıp örnek almalarının ve güzel ahlakını yaşamalarının önemini vurguladı.


Sunum sonunda öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Kaynaşlı Müftüsü Yavuz Horoz, öğrencilerle bir arada bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, herhangi bir konuda kendisine hiç çekinmeden başvurabileceklerini sözlerine ekledi.


Program sonunda Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Bayraktar tarafından Yavuz Horoz'a teşekkür belgesi takdim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.