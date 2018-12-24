Kaynaşlı MYO'da “Hz. Peygamber ve Gençlik” başlıklı konferans gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu'nun düzenlediği “Hz. Peygamber ve Gençlik” başlıklı konferansta Kaynaşlı Müftüsü Yavuz Horoz, öğrencilerle bir araya geldi.

Düzce Üniversitesi öğretim elemanlarının ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Yavuz Horoz, Hz. Peygamber'in gençliğin evrensel rehberi olarak, üstün ahlakının gereği devamlı surette iyiyi, güzeli, hakkı, hakikati anlatarak gençlere rehberlikte bulunduğunu ifade etti. Bugünün gençlerinin de O'nu bütün yönleriyle tanıyıp örnek almalarının ve güzel ahlakını yaşamalarının önemini vurguladı.

Sunum sonunda öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Kaynaşlı Müftüsü Yavuz Horoz, öğrencilerle bir arada bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, herhangi bir konuda kendisine hiç çekinmeden başvurabileceklerini sözlerine ekledi.

Program sonunda Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Bayraktar tarafından Yavuz Horoz'a teşekkür belgesi takdim edildi.