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Kaynaşlı rengarenk çiçek açtı

100 karayolu üzerine yaptırılan heykellerin kaldırılması ile boş kalan kavşak içlerinde peyzaj çalışmaları başladı.


Kaynaşlı'da eski belediye başkanı Erol Bayraktar tarafından yaptırılan ve Ay Yıldız şekline benzetilmeye çalışılan heykeller D-100 karayolu üzerinde ki kavşaklardan, Belediye Başkanı Birol Şahin'in göreve gelmesi ile kaldırılmış, peyzaj çalışmaları başlamıştı. Değişik bitki ve çiçeklerle düzenlenecek olan kavşaklar rengarenk oluyor. Yapılan çalışmalar sayesinde D-100 karayoluna yeni bir hava katacak.


Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol şahin yapılan çalışmaları bizzat takip etti.

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