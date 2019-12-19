Kaynaşlı rengarenk çiçek açtı

Kaynaşlı'da eski belediye başkanı Erol Bayraktar tarafından yaptırılan ve Ay Yıldız şekline benzetilmeye çalışılan heykeller D-100 karayolu üzerinde ki kavşaklardan, Belediye Başkanı Birol Şahin'in göreve gelmesi ile kaldırılmış, peyzaj çalışmaları başlamıştı. Değişik bitki ve çiçeklerle düzenlenecek olan kavşaklar rengarenk oluyor. Yapılan çalışmalar sayesinde D-100 karayoluna yeni bir hava katacak.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol şahin yapılan çalışmaları bizzat takip etti.