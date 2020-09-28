Kaynaşlı'da aile parkı hizmete açıldı

İlçe belediyesi son olarak Sarıyer Mahallesi'nde yeni parkı vatandaşların hizmetine açtı.

Kaynaşlı'yı geliştirmek için var gücü ile çalışan Belediye Başkanı Birol Şahin, vatandaşların istekleri doğrultusunda çalışmalar yapmaya devam ediyor. İlçe Belediyesi ekipleri talep edilen bölgelerde alt ve üst yapı çalışmaları yapılırken, Sarıyer Mahallesi'nde de bir park çalışması yapıldı. Daha önce vatandaşlar Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'den bir park isterken, park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı ekipler Sarıyer Mahallesi içerisinde belirlenen noktaya Çocuk oyun ve aile parkı yaptı. Park içerisinde açık ve kapalı kamelya, spor aletleri, ağaçlandırma alanları, peyzaj, çit teli ve ışıklandırma çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışmaların ardından park halkın hizmetine açıldı.